Black Friday: buscas por ar-condicionado portátil disparam

Com a crescente onda de calor que atinge as regiões do Brasil, as pessoas estão à procura de formas de se refrescar. Dados do Google apontam que as buscas por "ar condicionado portátil" tiveram uma alta de 166% na última quarta-feira (27/11), se comparadas ao dia anterior. As pesquisas indicam que a procura por produtos que amenizam o calor está em alta principalmente devido às promoções de Black Friday.

Leia também: Alimentos para ceia de Natal ficam mais caros em 2024



Outros objetos que também cresceram nas pesquisas são "ventilador de mesa" (+148%), "ar condicionado janela" (+133%), "ar condicionado portátil" (+118%), "ventilador" (+113%) e "climatizador de ar" (+107%).

Itens que tem sido buscados com frequência (foto: Reprodução/Google)

Leia também: Veja como o mercado da beleza permite crescimento profissional



Fora os produtos de refrigeração, alguns produtos sempre estão em relevância neste mês de promoções. Dados do Google revelam que utensílios das categorias Celulares, Móveis e Construção lideram o ranking de itens mais buscados na última semana. A categoria de Celulares lidera a lista desde 27 de outubro.

Produtos que lideram as buscas em volume (foto: Reprodução/Google)

Serviço de monitoramento

Durante a época de Black Friday, o Google organiza em São Paulo uma operação que monitora tendências de consumo, no intuito de ajudar as empresas. Os profissionais se alocam em escritórios para ajudar marcas com os desafios provenientes do aumento das demandas. Os escritórios de trabalho são chamados de Insight Rooms.

Leia também: Dólar bate recorde com expectativa de pacote fiscal e isenção de IR



Neste ano, por meio de uma parceria com a empresa de design Trakto, o Google disponibilizou uma plataforma que gera peças estáticas e vídeos em segundos. A plataforma utiliza inteligência artificial para gerar os conteúdos publicitários para os anunciantes.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori