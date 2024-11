Pacheco: "Isenção de Imposto de Renda não é pauta para agora"

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, nesta sexta-feira (29/11), que o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda (RI) para quem recebe até R$ 5 mil “não é pauta para agora”.

O governo federal anunciou um pacote de contenção de gastos nesta semana, além do aumento na faixa de isenção do IR. Esse ponto, no entanto, só será enviado ao Congresso no próximo ano e, se aprovado, só deve passar a valer em 2026.

“Em se tratando de política fiscal, é preciso afastar o medo da impopularidade que constantemente ronda a política. Nesse sentido, é importante que o Congresso apoie as medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, ainda que não sejam muito simpáticas. Inclusive outras podem ser pensadas, pois esse pacote deve ser tido como o início de uma jornada de responsabilidade fiscal”, disse Pacheco.

“A questão de isenção de IR, embora seja um desejo de todos, não é pauta para agora e só poderá acontecer se (e somente se) tivermos condições fiscais para isso. Se não tivermos, não vai acontecer. Mas essa é uma discussão para frente, que vai depender muito da capacidade do Brasil de crescer e gerar riqueza, sem aumento de impostos”, concluiu.