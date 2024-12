Caixa lança nova linha de microcrédito para agricultores familiares

A Caixa Econômica Federal lançou uma linha de microcrédito produtivo orientado para agricultores familiares. Nessa segunda-feira (9/12), foram assinados os primeiros contratos com operações desta nova linha, que deve receber um aporte total de R$ 300 milhões apenas em 2024. Para 2025, a Caixa — que é responsável por executar as operações financeiras do programa — pretende conceder R$ 2 bilhões em empréstimos a partir desta nova modalidade.

O crédito poderá ser utilizado para implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura para produção e prestação de serviços. Entre as possibilidades de uso, também estão turismo rural, produção de artesanato e outras atividades que ajudem a melhorar o uso da mão de obra familiar no meio rural, de acordo com a Caixa.

Os primeiros contratos assinados nesta segunda-feira tinham valores entre R$ 5 mil e R$ 12 mil cada, o que totalizou cerca de R$ 81 mil financiados para oito famílias que residem no Amapá.

Para o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o lançamento representa um passo importante de uma agenda para combater desigualdades e fortalecer o desenvolvimento de pequenos produtores. “Montamos uma força-tarefa com todos os órgãos federais e estaduais que estão em caravana pelo Amapá para chegar perto dos pequenos produtores, para aproximar o crédito e a assistência para perto do povo", completou.

O evento de lançamento ocorreu em Macapá (AP), na comunidade quilombola Mel da Pedreira, e contou com a participação de Waldez Góes, do presidente da Caixa, Carlos Vieira, do governador do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade), do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), do presidente do Banco da Amazônia, Luiz Claudio Moreira Lessa, além de outras autoridades.



