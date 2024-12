Sebrae realiza mutirão de crédito para empreendedores do DF e do Entorno

Presidente Décio Lima, durante o lançamento do programa Acredita, no Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert)

O Sebrae dá início, nesta segunda-feira (9), a um mutirão de crédito em parceria com instituições financeiras, com o objetivo de apoiar microempreendedores individuais (MEI), donos de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) do Distrito Federal e região do Entorno. O evento, que vai até quarta-feira (11), no Museu da República, oferece uma oportunidade para quem busca impulsionar seus negócios por meio de crédito e renegociação de dívidas com condições diferenciadas. O programa Acredita, com R$ 2 bilhões em garantias, visa facilitar o acesso ao crédito, promovendo soluções financeiras para o crescimento sustentável dos negócios

O mutirão está aberto a todos os microempreendedores, sem necessidade de inscrição prévia. Para participar, é necessário comparecer ao local no horário de funcionamento do evento, levando documentos como RG ou CNH, CPF, CNPJ (para microempresas e empresas de pequeno porte), comprovante de residência e, caso tenha, documentos financeiros da empresa, como extratos bancários e balanços.

Durante o evento, os empreendedores terão a oportunidade de conversar com especialistas do Sebrae e representantes de mais de 30 instituições financeiras, que estarão disponíveis para orientar sobre as melhores linhas de crédito, renegociar dívidas e oferecer empréstimos com condições mais favoráveis. O objetivo é proporcionar soluções financeiras que ajudem as empresas a crescer, melhorar o faturamento e gerar mais empregos.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou a importância da presença do Sebrae no evento, atuando como avalista das operações de crédito e oferecendo orientação para que os empresários tomem decisões conscientes sobre suas finanças. “Nosso papel é ajudar os empreendedores a encontrar as melhores opções de crédito para seus negócios, além de orientá-los sobre como expandir suas empresas de maneira sustentável e responsável”, afirmou Lima.