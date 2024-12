Descubra quais são as dez famílias mais ricas do mundo

Família mais rica do mundo: os irmãos Alice, Jim e Rob Walton são herdeiros e atuais donos do Walmart. - (crédito: Walmart Corporate/Wikimedia Commons)

Segundo lista feita pelo site Bloomberg, o status monetário das famílias mais ricas do mundo permanece estável ao longo dos últimos anos.

Leia também: 6 erros para não cometer na confraternização da empresa

Mais uma vez no topo da lista de riquezas, a família Walton, dona da rede varejista Walmart, acumula uma fortuna recorde de U$ 432,4 bilhões. Os descendentes de Sam Walton, fundador da empresa, são guardiões de 62 anos de ações bem sucedidas.

Graças a tática de Sam de manter a dinastia unida, os herdeiros monitoram os lucros da Walton Enterprises desde a morte do fundador, em 1992. Sam dividiu estrategicamente a fortuna entre os filhos para manter o controle familiar e garantir que a riqueza continuasse crescendo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Confira a lista das famílias mais ricas do mundo:

1- Walton (Walmart)

Fortuna: US$ 432.4 bilhões

País: EUA

Gerações: 3

O Walmart é o maior varejista do mundo em receita, que foi de US$ 648,1 bilhões no ano fiscal mais recente. A empresa tem mais de 10.600 lojas em todo o mundo. Os Waltons têm cerca de 46% da varejista, participação que é a base da maior fortuna familiar do mundo, segundo a Bloomberg.





2- Al Nahyan

Fortuna: US$ 323.9 bilhões



País: Emirados Árabes

Gerações: 3

Um dos sete emirados que compõem os Emirados Árabes, Abu Dhabi é a capital do país e onde se encontra a grande maioria das reservas de petróleo. O governante de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, também é o presidente do país. Outros membros da família desempenham papéis tanto no governo quanto no setor privado.





3 - Al Thani

Fortuna: US$ 172.9 bilhões

País: Catar

Gerações: 8

O governo da família Al Thani sobre o Catar começou em meados do século XIX. O petróleo foi descoberto por volta de 1940, mas foram os enormes campos de gás offshore que realmente levaram os governantes a ficarem entre os mais ricos do mundo. Membros da família ocupam diversos cargos políticos e dominam a economia local, com negócios que vão de hotéis a seguradoras e empreiteiras.





4 - Hermès (Hermès)

Fortuna: US$ 170.6 bilhões

País: França

Gerações: 6

A família de mais de 100 membros é proprietária da empresa francesa de moda de luxo, famosa especialmente pela produção de bolsas ‘Kelly’, vendidas por milhares de dólares em leilões. Entre os membros da família que ocupam cargos de liderança na empresa estão Pierre-Alexis Dumas, o diretor artístico, e Axel Dumas, presidente executivo.





5 - Koch (Koch Inc.)

Fortuna: US$ 148.5 bilhões

País: EUA

Gerações: 3

Os irmãos Frederick, Charles, David e William herdaram a empresa de petróleo do pai, Fred. Uma disputa pelo controle da companhia no início da década de 1980 levou Frederick e William a deixarem os negócios. A empresa cresceu e se transformou na Koch, um conglomerado com uma receita anual de cerca de US$ 125 bilhões. A empresa atua em várias áreas, com foco principal em energia, manufatura e produtos químicos.





6 - Al Saud

Fortuna: US$ 140 bilhões

País: Arábia Saudita

Gerações: 3

A monarquia de 92 anos, pela qual a Arábia Saudita é nomeada, tem enormes reservas de petróleo. A estimativa de patrimônio líquido é baseada nos pagamentos cumulativos que os membros da família real receberam ao longo dos últimos 50 anos do escritório executivo do rei. A riqueza total controlada pelos estimados 15 mil membros da família real é provavelmente muito maior.





7º - Mars (Mars Inc.)

Fortuna: US$ 133.8 bilhões

País: EUA

Gerações: 5

Frank Mars começou a vender doces em 1902, aos 19 anos. O negócio que ele fundou é hoje conhecido pelos chocolates M&M’s, Milky Way e Snickers. No entanto, os produtos para cuidados com animais de estimação atualmente representam mais da metade da receita da empresa.





8 - Ambani (Reliance Industries)

Fortuna: US$ 99.6 bilhões

País: Índia

Gerações: 3

Dhirubhai Ambani começou a construir o precursor da Reliance Industries na década de 1950. Hoje, o filho Mukesh está à frente do conglomerado, que tem o maior complexo de refino de petróleo do mundo.





9 - Wertheimer (Chanel)

Fortuna: US$ 88 bilhões

País: França

Gerações: 3

Os irmãos Alain e Gerard Wertheimer estão colhendo os frutos do financiamento do avô à designer Coco Chanel na década de 1920. A família é proprietária da maison, que teve uma receita de quase US$ 20 bilhões em 2023. Os Wertheimer também possuem cavalos de corrida e vinhedos, segundo a Bloomberg.





10 - Thomson (Thomson Reuters)

Fortuna: US$ 87.1 bilhões

País: Canadá

Gerações: 3

A riqueza da família mais rica do Canadá se originou no início da década de 1930, quando Roy Thomson abriu uma estação de rádio em Ontário na década de 1930. O negócio se expandiu para jornais e ele se tornou o principal proprietário de mídia do país. A família detém cerca de 70% da participação no provedor de dados financeiros e serviços Thomson Reuters. A empresa teve uma receita de US$ 6,8 bilhões no ano passado, segundo a Bloomberg.