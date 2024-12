Em visita a Lula, Haddad detalha avanços e desafios da pauta econômica no Congresso

Após reunião com Lula nesta segunda-feira (16/12) de manhã, ministro da Fazenda retornou a Brasília para continuar os trabalhos da pasta - (crédito: Raphael Pati/CB/D.A Press)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou à imprensa nesta segunda-feira (16/12) os detalhes da reunião que teve hoje cedo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que foram discutidos temas cruciais para a agenda econômica do governo. Segundo o ministro, o encontro foi marcado por um clima tranquilo e produtivo, com foco em três pilares principais: reforma tributária, medidas fiscais e projetos de reformas microeconômicas.

Haddad descreveu a conversa como "relativamente longa" e afirmou que o presidente está "muito bem disposto". No encontro, o ministro apresentou a situação atual da reforma tributária, que aguarda decisão definitiva da Câmara dos Deputados. “Expus para ele a situação da reforma tributária, o estado da arte e o que está para ser decidido pela Câmara agora em caráter definitivo”, afirmou.

Além disso, o chefe da Fazenda destacou a importância de avançar em medidas fiscais e em projetos microeconômicos. Ele informou que apontou ao presidente as estratégias adotadas junto aos relatores das matérias e reforçou a urgência de votações previstas para esta semana no Congresso Nacional. “Dei o quadro para ele, desses três blocos de medidas, coloquei ele a par da situação de cada uma delas, tanto no Senado quanto na Câmara”, explicou.

O ministro ressaltou, ainda, a necessidade de o presidente avaliar a conveniência de ações pontuais, como contatos diretos com lideranças parlamentares, para acelerar o andamento das pautas prioritárias. “Para que ele pudesse eventualmente julgar a conveniência de tomar alguma providência, ou dar algum telefonema tranquilizador para acelerar as coisas”, frisou.

Após a reunião, Haddad retornou a Brasília para continuar os trabalhos no Ministério da Fazenda. Segundo ele, o cronograma de votações desta semana será decisivo para a consolidação das reformas e para a manutenção do equilíbrio fiscal. “Estou voltando para Brasília porque tem muito trabalho lá”, concluiu.

