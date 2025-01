Preços da gasolina e do etanol fecham 2024 em alta

Os preços da gasolina e do etanol fecharam o ano de 2024 em alta, contribuindo para que a inflação do ano passado encerre o ano acima do teto da média, de 4,5%. Em dezembro, a gasolina registrou aumento de 0,48%, em relação a novembro, com preço médio do litro a R$ 6,29. Já o etanol subiu 1,18% na mesma base de comparação e o preço médio do litro ficou em R$ 4,27.

Os números são resultados da pesquisa do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível.

De acordo com o diretor-geral de Mobilidade da Edenred, Douglas Pina, o aumento no preço médio da gasolina e do etanol no Brasil neste encerramento de ano pode ser resultado de uma série de fatores econômicos e de infraestrutura. "Entre os principais estão os custos logísticos, que variam de acordo com as distâncias percorridas e as condições estruturais de cada região, além das recentes altas do dólar, que vêm impactando diretamente o mercado de combustíveis. Ademais, nesta época de fim de ano também é comum uma demanda maior por transporte, fator que contribui para os preços maiores nos postos de abastecimento", afirma.

Em comparação regional, ambos os combustíveis ficaram mais caros em todas as regiões do país. A maior alta regional no período para a gasolina foi do Nordeste, de 1,58%. No caso do etanol, a região Centro-Oeste apresentou a maior alta, de 1,94%. O etanol apresentou o preço médio mais baixo nos postos de abastecimento do Sudeste, a R$ 4,19, assim como a gasolina, a R$ 6,15. Já os preços médios mais altos foram comercializados no Norte: R$ 6,81 para a gasolina e R$ 4,99 para o etanol.

Entre os estados, o etanol apresentou sua maior queda na Paraíba: recuo de 3,25% na comparação com novembro, com um preço médio de R$ 4,17, e a maior alta no estado de Goiás, onde passou a custar R$ 4,23. A unidade da federação com o etanol mais barato para o motorista no período foi São Paulo, onde o preço médio registrado foi de R$ 4,05. Já o estado com etanol mais caro foi o Amapá, com preço médio de R$ 5,39.

Já a gasolina teve a maior queda no preço médio no Distrito Federal, de 3,14%, chegando a R$ 6,16. Sergipe foi o estado com o maior aumento observado, de 2,50%, com preço médio de R$ 6,56 o litro.

São Paulo registrou a gasolina mais barata do país, vendida a R$ 6,07, mesmo após alta de 0,33%. O Acre apresentou estabilidade no preço do combustível, mas, mesmo assim, o custo médio mais caro do país em dezembro, de R$ 7,41 o litro. "Como nos últimos meses de 2024, o etanol se mostrou a opção mais vantajosa economicamente na maior parte do Brasil no fechamento de dezembro, especialmente para os motoristas das regiões Sudeste e Centro-Oeste", destaca.