Preço do etanol tem redução em 14 unidades da Federação

Os preços médios do etanol hidratado variaram em diferentes regiões do Brasil nesta semana, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Enquanto 14 unidades da Federação registraram queda nos valores, outras nove e o Distrito Federal apresentaram alta. No Amazonas, Pará e Roraima, os preços permaneceram estáveis.

Nos postos analisados pela ANP em todo o país, o preço médio do combustível manteve-se inalterado em relação à semana anterior, fixado em R$ 4,04 por litro.

São Paulo, maior produtor e consumidor de etanol do Brasil, registrou aumento de 0,78% no preço médio, que passou de R$ 3,86 para R$ 3,89 por litro. Apesar da alta, o estado mantém um dos preços mais competitivos, incluindo o menor valor individual encontrado, de R$ 3,19 por litro.

Por outro lado, a maior queda percentual na semana foi observada no Rio Grande do Norte, onde o litro do etanol caiu 8,14%, saindo de R$ 4,79 para R$ 4,40. Já o maior aumento foi registrado no Distrito Federal, com alta de 6,60%, elevando o preço de R$ 4,07 para R$ 4,36 por litro.

O preço médio mais baixo foi constatado em Mato Grosso, onde o litro do etanol ficou em R$ 3,83. Em contrapartida, Rondônia apresentou o maior preço médio estadual, de R$ 5,22, além do maior preço individual registrado no Brasil: R$ 7,35 por litro.

