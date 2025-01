BNDES: fornecedores do SUS receberam apoio de R$ 97 mi em 2024

Empresa que recebeu a maior parte do investimento de 2024 foi a Lifemed, do Rio Grande do Sul; estado sofreu com fortes chuvas no ano passado - (crédito: Marinha do Brasil )

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apoiou três empresas fornecedoras do Sistema Único de Saúde (SUS), somando um investimento de R$ 97 milhões, em 2024. O programa BNDES Fornecedores SUS tem vigência até a metade de 2028 e conta com um orçamento de R$ 500 milhões para apoiar empresas que forneçam equipamentos e materiais de saúde para o sistema de saúde pública.



A empresa que recebeu a maior parte do investimento de 2024 foi a Lifemed, do Rio Grande do Sul, que, na primeira operação, recebeu um crédito de R$ 60 milhões. O estado sofreu com fortes chuvas durante o primeiro semestre do ano passado. A outras duas empresas foram Víncula, de São Paulo, produtora de próteses ortopédicas que contratou R$ 27 milhões, e Confidence, do Rio de Janeiro, única empresa brasileira que desenvolve e fabrica equipamentos de videocirurgia no país, que fez uma operação R$ 10 milhões.

“Com essas operações estamos atendendo ao objetivo da missão dois da política Nova Indústria Brasil (NIB), do governo Lula, que visa ampliar o acesso da população à saúde gratuita e de qualidade. Como maior sistema público de saúde do planeta, com 150 milhões de usuários, a demanda do SUS por máquinas, serviços, remédios e outros insumos têm a capacidade de promover o desenvolvimento de fornecedores locais”, afirmou o presidente do BNDES, Aloízio Mercadante.



O programa BNDES Fornecedores SUS, criado em maio de 2024, tem o objetivo de apoiar fabricantes locais, visando aumentar de 42% para 70% o consumo nacional de medicamentos, vacinas, equipamentos e materiais para saúde, contribuindo para a meta da Nova Indústria Brasil.

