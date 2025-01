Produção de petróleo e gás atinge 4,3 mi de barris por dia em novembro, diz ANP

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou nesta quinta-feira (2/1) o Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural com dados de novembro de 2024. Neste mês, a produção total (petróleo e gás) atingiu 4,3 milhões de barris por dia, o que representa um aumento de 0,8% na comparação com a produção total do mês anterior, apesar da queda de 8,4% em relação a novembro de 2023.

Em novembro, foram extraídos 3,31 milhões de barris por dia de petróleo, o que indica um avanço de 1,3% ante outubro e queda de 10% em relação ao mesmo mês de 2023. Já a produção de gás natural alcançou 157,64 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) no mesmo período, o que representa uma queda de 0,8% na comparação com outubro de 2024 e de 2,8% sobre novembro do ano anterior.

Ainda de acordo com a ANP, o aproveitamento de gás natural em novembro foi de 96,1%. Foram disponibilizados ao mercado 50,73 milhões de m³/d e a queima foi de 6,21 milhões de m³/d. Também houve aumento de 73,4% na queima, na comparação com o mês anterior, e de 69,4% em relação a novembro de 2023.

Atividades no pré-sal

O aumento da queima de gás no mês foi impulsionado, segundo a agência, pelo início da produção de óleo e gás no navio-plataforma Marechal Duque de Caxias, instalado no Campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos.

A produção somada de petróleo e gás natural na região do pré-sal, em novembro, foi de 3,385 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), representando 78,7% da produção brasileira no período.

Em relação a outubro, houve um aumento de 1,2%, apesar de uma redução de 5,6% na comparação com o mesmo mês de 2023. Foram produzidos 2,631 milhões de bbl/d de petróleo e 119,87 milhões de m³/d de gás natural por meio de 154 poços.

