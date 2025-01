Instabilidade no app do Bradesco gera reclamações nas redes sociais

Ao tentar acessar o aplicativo, os usuários se deparam com mensagens confirmando a falha no sistema - (crédito: Reprodução/App Bradesco)

Usuários do aplicativo do Bradesco relataram dificuldades para acessar suas contas e realizar transações bancárias, principalmente via Pix, na manhã desta segunda-feira (6/1). O problema gerou uma onda de reclamações registrada pelo Downdetector, plataforma que monitora a operação de serviços on-line, com um aumento significativo nos relatos a partir das 9h e um pico por volta das 10h.

Em razão da inconveniência logo no início da semana, o termo "Bradesco" figurava entre os assuntos mais comentados na rede social X (antigo Twitter) até o início da tarde.

Mais cedo, ao tentar acessar o aplicativo, os usuários se deparavam com mensagens explicando a falha no sistema. Uma delas informava que o aplicativo estava fora do ar, enquanto outra sugeria alternativas para realizar serviços bancários e orientava os clientes a não desinstalarem o app, alertando que isso pode resultar na perda da chave de segurança, fundamental para operações digitais.

Em resposta às críticas nas redes sociais, o Bradesco reconheceu a instabilidade no sistema e orientou os clientes a tentarem acessar novamente mais tarde ou, como alternativa, utilizarem o Internet Banking para realizar operações.

A instituição bancária informou ainda que equipes técnicas estão trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. Contudo, não havia previsão para a normalização completa do serviço até a publicação desta nota.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro