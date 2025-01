Especialistas fazem alerta sobre novo golpe no IPVA

Criminosos estão se aproveitando do período para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 para aplicar um novo golpe na praça. Um levantamento realizado pela empresa de segurança Kaspersky revelou que os golpistas estão agindo de forma ainda mais agressiva e camuflada, com promessas de desconto em até 45% no pagamento do tributo.

Já foram encontrados ao menos 15 domínios diferentes em que golpistas enviam mensagens SMS com links para um site falso que simula a consulta de veículos e engana pessoas para caírem na fraude. A interface das páginas é igual à do governo e os sites contam com domínio ".org", elaborados para parecer legítimos.

O golpe começa com o envio de uma mensagem via SMS para atrair a atenção dos contribuintes ao oferecer um desconto significativo no pagamento do imposto. A mensagem contém um link que direciona as vítimas para um site com o domínio ".org". No site, ao inserir a placa do veículo, são exibidos todos os outros dados, criando uma falsa sensação de segurança e autenticidade

Ao conquistar a confiança da vítima, a página solicita o CPF para quitar a dívida, uma maneira também de ter acesso a dados do indivíduo para a aplicação de golpes futuros. A etapa final oferece a opção de pagamento via QR Code do Pix, que direciona o dinheiro para uma conta de titularidade dos criminosos. O método de pagamento instantâneo dificulta o rastreamento e a recuperação dos valores transferidos.

De acordo com Kevin de Sousa, especialista em direito da personalidade e proteção de dados, os criminosos utilizam uma abordagem sofisticada de engenharia social que se desenvolve em múltiplas etapas. "O aspecto mais insidioso dessa fraude é a exibição de dados veiculares autênticos após a inserção da placa, criando falsa credibilidade para posterior solicitação indevida de dados pessoais e geração de QR Code Pix fraudulento", aponta.

econmia fralde golpe ipva (foto: pacifico)

O envio de links fraudulento é conhecido como "phishing", uma técnica de fraude cibernética que visa obter informações pessoais de forma ilegal. O objetivo é enganar as vítimas para que compartilhem dados confidenciais, além de realizarem pagamentos para contas falsas.

Os criminosos criam anúncios, enviam e-mails ou mensagens de texto falsas que parecem ser de uma empresa legítima para obter informações pessoais ou financeiras do usuário. Eles podem pedir ao usuário para clicar em um link malicioso ou baixar um anexo infectado, que é uma espécie de sistema utilizado para espionar as atividades feitas no celular e computador e roubar os dados.

"Em alguns casos, o criminoso, inclusive, já envia o boleto em anexo. Nessas mensagens enviadas, os criminosos também dizem que, se o pagamento for imediato, existe um desconto maior, o que acaba atraindo ainda mais os contribuintes", alerta Rafael Coelho Fernandes, especialista em responsabilidade civil e direito do consumidor e líder de equipe do Contencioso Cível do Albuquerque Melo Advogados.

Canais oficiais

Como o próprio nome sugere, o IPVA é destinado aos donos de automóveis. Sua cobrança é anual e de responsabilidade dos estados brasileiros. O tributo serve para a obtenção de recursos que podem ajudar na manutenção das ruas e rodovias do país. O valor é calculado com base no preço venal do veículo determinado pela Tabela Fipe, referência de preços médios de veículos no mercado nacional e na alíquota correspondente ao tipo e à categoria do veículo. Importante ressaltar que as taxações podem variar de 1% a 4% do valor do veículo.

No Distrito Federal, o vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto ocorre no dia 21 janeiro, de acordo com o final da placa do veículo. O desconto concedido pelo governo distrital é de 10% sobre o valor do IPVA aos contribuintes que efetuarem o pagamento do referido imposto no valor integral até a data de vencimento da cota única, desde que não conste débito em exercício anterior. O tributo do ano corrente ainda pode ser parcelado com cartão de crédito.

A recomendação é de que os contribuintes realizem o pagamento do IPVA, exclusivamente por meio dos canais oficiais das Secretarias Estaduais da Fazenda de seu estado. Os especialistas ainda alertam que é preciso verificar a autenticidade dos domínios antes de inserir qualquer informação pessoal e desconfiar de ofertas de descontos extraordinários, especialmente via SMS. "É fundamental compreender que órgãos governamentais não oferecem descontos por meios não oficiais nem solicitam dados pessoais via SMS", enfatiza Kevin de Sousa.

Na hipótese de o contribuinte ter caído no golpe, a recomendação é de registro imediato de um Boletim de Ocorrência detalhando a fraude. Caso tenha havido transferência via Pix, é preciso comunicar imediatamente à instituição financeira "O contribuinte deve imediatamente entrar em contato com o banco que o criminoso utilizou para receber o pagamento, já que esse banco consegue bloquear a conta do golpista e o saldo que lá estiver", afirma Rafael Coelho Fernandes.

"Além disso, é importante destacar que é responsabilidade do banco conferir minuciosamente os dados e documentos de qualquer pessoa que tentar abrir uma nova conta junto àquela instituição, evitando assim a ocorrência de futuras fraudes e golpes", complementa o advogado.

