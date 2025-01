Combustíveis com viés de alta

Os preços dos combustíveis começaram 2025 com novos aumentos, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). Na primeira quinzena de janeiro, a gasolina teve alta de 0,16% no preço médio nacional, em relação ao mesmo período de dezembro. Passou a ser vendida, em média, a R$ 6,30 por litro. O etanol, por sua vez, apresentou um aumento maior: 0,47%, alcançando o preço médio de R$ 4,28/litro.

De acordo com Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, os reajustes estão ligados a fatores econômicos e estruturais — como a alta do dólar, que encarece a importação de combustíveis e insumos, e os custos logísticos, que variam conforme a infraestrutura e as distâncias percorridas em cada região. "Somados, todos esses fatores exercem pressão sobre os preços, consolidando a tendência de alta iniciada no fim do ano anterior", explicou.

O Norte registrou os preços mais altos entre todas as regiões do país: o litro da gasolina chegou a R$ 6,81 e o do etanol alcançou R$ 5,00. Por outro lado, o Sudeste teve os valores mais baixos, com médias de R$ 6,16 para a gasolina e R$ 4,21 para o álcool, mesmo após altas de 0,16% e 0,72%, respectivamente.

O Centro-Oeste liderou os aumentos: o preço do etanol subiu 1,20%, alcançando R$ 4,23, enquanto a gasolina teve reajuste de 0,96%, chegando a R$ 6,34. O Sul manteve-se estável nos preços, em comparação com a primeira quinzena de dezembro. A gasolina na região está custando, em média, R$ 6,21, ao passo que o etanol, R$ 4,48.

Estados e DF

Entre as unidades da Federação, a maior queda no preço médio da gasolina foi registrada em Alagoas — redução de 0,61%, resultando em um valor médio de R$ 6,53. No entanto, o Distrito Federal liderou as altas, apresentando um aumento de 2,30%, que fez com que o combustível alcancasse R$ 6,24/litro.

O preço mais baixo da gasolina no Brasil foi encontrado na Paraíba. No estado, o litro custa R$ 6,08, sem variação em relação a dezembro. O maior valor foi registrado no Acre — R$ 7,44, após alta de 0,81%.

No caso do etanol, a maior queda ocorreu na Paraíba, com redução de 1,43%, o que levou o preço do combustível a cair para R$ 4,15. Goiás teve o maior aumento, de 3,37%, com o valor médio atingindo R$ 4,30.

O etanol mais caro é encontrado no Amapá e custa R$ 5,39. São Paulo, por sua vezs, apresenta o preço mais barato, de R$ 4,07, mesmo depois de um reajuste de 0,74%.

Apesar das altas, o etanol continua sendo uma alternativa mais econômica em grande parte do Brasil. Além do custo-benefício, o combustível tem menor impacto ambiental, pois contribui para a redução das emissões de poluentes e para uma mobilidade mais sustentável.

"Mesmo com os dois combustíveis em alta, o etanol atrai motoristas que estão em busca de economia e de vantagens ambientais", destaca Pina.