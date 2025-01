IGP-M desacelera para 0,27% em janeiro, mas acumula alta de 6,75% em 12 meses

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) avançou 0,27% em janeiro, marcando uma desaceleração em relação a dezembro, quando o indicador havia registrado alta de 0,94%. No acumulado dos últimos 12 meses, o indicador registrou uma elevação de 6,75%. Os dados foram divulgados peo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), nesta quinta-feira (30/1).

Em comparação com janeiro de 2024, quando o índice avançou apenas 0,07% e ainda acumulava queda de 3,32% em 12 meses, o cenário atual reflete um retorno à trajetória de alta.

De acordo com o economista André Braz, do FGV Ibre, a inflação ao produtor desacelerou no início de 2025, impactada pela redução nos preços da soja, do gado bovino e do suíno. Já no varejo, a inflação permaneceu sob controle, com o aumento dos preços dos alimentos sendo compensado pela queda no custo da energia elétrica. No entanto, o setor da construção civil apresentou uma aceleração na inflação interanual, impulsionada pelos reajustes salariais.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), principal componente do IGP-M, registrou um avanço de 0,24% em janeiro, representando um recuo expressivo em relação a dezembro, quando subiu 1,21%. Entre os diferentes estágios de processamento, o grupo de Bens Finais desacelerou para 0,79% no mês, contra 0,83% registrado no mês anterior. O subíndice que exclui alimentos in natura e combustíveis também apresentou queda, passando de 1,20% em dezembro para 0,71% em janeiro.

O grupo de Bens Intermediários, por sua vez, registrou aceleração, subindo 1,26% em janeiro, contra 0,47% no mês anterior. Quando excluídos combustíveis e lubrificantes da conta, a taxa subiu para 1,20%, acima dos 0,46% de dezembro. Já o estágio das Matérias-Primas Brutas apresentou queda de 0,75% no mês, revertendo a alta de 2,35% observada em dezembro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Índice de Preços ao Consumidor

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), por sua vez, registrou alta de 0,14% em janeiro, levemente acima do 0,12% registrado em dezembro. Entre os oito grupos que compõem o indicador, cinco apresentaram aceleração: Saúde e Cuidados Pessoais (0,20% para 0,57%), Alimentação (1,09% para 1,31%), Vestuário (-0,11% para 0,63%), Transportes (0,30% para 0,44%) e Educação, Leitura e Recreação (-0,02% para 0,15%).

Por outro lado, três grupos registraram desaceleração: Habitação teve queda mais intensa, passando de -1,08% em dezembro para -1,65% em janeiro; Despesas Diversas recuou de 0,85% para 0,29%; e Comunicação caiu de 0,06% para -0,03%.