Haddad apresenta a Hugo Motta 25 medidas para a economia; leia lista

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou nesta quarta-feira (5/2) ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), uma série de 25 medidas econômicas prioritárias para o governo no biênio 2025-2026. O documento é dividido em três frentes: estabilidade macroeconômica (política fiscal e justiça tributária); melhoria do ambiente de negócios; e Plano de Transformação Ecológica.

Dentre os temas destacados pela Fazenda está a aprovação da reforma tributária sobre a renda, com a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês . O texto ainda será enviado ao Congresso. Ao lado de Motta, Haddad disse a jornalistas que a Fazenda fará todo o possível para ajudar o Legislativo a avançar nas pautas.

"Ano que vem é ano de eleição, portanto nós vamos tentar mobilizar toda a equipe da Fazenda, do Planejamento, da Casa Civil e a SRI, para estarem à disposição dos delatores designados, para quando for o caso, para que nós possamos avançar de forma mais transparente possível, dando satisfação à opinião pública, (explicando) o que está em jogo, e como isso pode ajudar a alavancar os negócios no Brasil e nos colocar à disposição de toda Casa para que isso aconteça da maneira mais rápida possível", disse o ministro.