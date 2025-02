Ibovespa fecha em queda e dólar sobe a R$ 5,73, com mal humor global

O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) registrou queda de 0,37%, nesta sexta-feira (21/2), acompanhando os mercados globais, que reagiram mal a notícias sobre a identificação de um novo coronavírus em morcegos na China. Também contribuiu para o recuo da bolsa a queda forte de 14% das ações da Renner (LREN3), após registrar um resultado abaixo do esperado no quarto trimestre de 2024.

As ações da Petrobras (PETR4) fecharam em queda de 0,28%, com o petróleo se desvalorizando no exterior diante das notícias vindo do Oriente, enquanto que os papeis da Vale (VALE3) subiram 0,72%, com o minério de ferro registrando alta acima de 1% na bolsa de Dalian, na China.

Nos EUA, as principais bolsas fecharam em queda, com o índice Dow Jones cedendo 1,69%, enquanto que Nasdaq e S&P 500 encolheram 2,2% e 1,71%, respectivamente. Apesar disso, as ações de fabricantes de vacinas encerraram o dia com altas expressivas, diante das notícias sobre o vírus. Os papeis da BioNTech chegaram a subir 5,1% durante a tarde, enquanto que Moderna avançou 6,6% na máxima e Pfizer registrou ganho de 2,6%.

Enquanto isso, o dólar comercial fechou em alta no Brasil, com valorização de 0,45% cotado a R$ 5,73. Diante disso, a cotação da moeda norte-americana no país encerra um ciclo de sete semanas em queda. No acumulado dos últimos cinco dias, o câmbio subiu 0,58%. O Índice DXY, que mede a força da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior, registrou alta de 0,29%.