Demanda por crédito no Brasil tem queda de 7% em 2024

A demanda por crédito no Brasil registrou queda de 7% em 2024, em comparação com 2023. É o que mostrou o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC), que mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos nos segmentos de varejo, bancos e serviços.

Apesar do cenário ainda delicado para o setor de crédito, considerando que 2023 já havia apresentado um recuo significativo em relação a 2022, de 13%, o monitor mostra que a reta final de 2024 traz boas perspectivas para o ano atual.



De acordo com Natália Heimann, líder da Business Unit de Dados & Analytics para Crédito da Neurotech e responsável pelo indicador, o ano passado foi marcado por um cenário econômico, em geral, ainda muito conturbado.

“Principalmente, considerando o crescimento constante das taxas de juros, que tem impacto inevitável para o consumo. Porém, o último trimestre foi bastante positivo, com recuperação acima dos 10% em todos os meses. Sem dúvidas, o ano de 2025 começou mais animador para as empresas e operadoras de crédito”, analisa.



Ainda segundo o INDC, somente no mês de dezembro o crescimento da demanda por crédito foi de 18%, quando comparado com o mesmo mês de 2023, sendo este o maior crescimento observado nos últimos anos. Em relação ao mês anterior, novembro de 2024, o aumento foi de 6%.

Durante todo o ano, o principal destaque positivo foi o setor de serviços, que fechou com um crescimento de 30% no apanhado geral e, em dezembro, cresceu 42% frente ao mesmo mês de 2023. Os demais segmentos analisados, bancos e financeiras e varejo, caíram 3% e 20%, respectivamente.

“Historicamente, o varejo é o segmento de maior impacto no Índice por englobar categorias importantes para o cotidiano dos brasileiros, como supermercados e vestuário, o que explica a queda de 7% no apanhado geral, mesmo com outros segmentos performando acima da média”, destaca Heimann.

“Com a consolidação do bom momento para os serviços, que cresceram em todos os meses do ano passado, uma esperada recuperação do varejo pode fazer de 2025 um ano histórico para a oferta de crédito”, complementa.

O INDC abrange empresas, instituições financeiras e varejistas, mensurando o apetite do brasileiro pelo crédito. De acordo com a empresa de análise de dados, nem todas as milhões de consultas mensais registradas se transformam em concessão de crédito, pois o processo depende de fatores como o perfil da pessoa que está fazendo a solicitação, o interesse ao risco da financeira e se há ou não indícios de fraude.