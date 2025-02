Carnaval 2025: Especialistas dão dicas para evitar golpes financeiros

Com a chegada do carnaval, foliões de todo o Brasil se preparam para aproveitar a festa nas ruas e em eventos privados. No entanto, enquanto a diversão toma conta das cidades, criminosos se aproveitam da distração do público para aplicar diversos tipos de golpes. Desde fraudes bancárias até furtos sofisticados, a segurança deve ser uma preocupação constante para quem vai curtir a folia.

Os golpes aplicados nesta época de festividade são diversos, conforme destaca Marcelo Souza, um dos coordenadores da Comissão de Prevenção a Fraudes da Associação Brasileira de Bancos (ABBC).

"É sempre importante estar consciente de que, em épocas como o carnaval, em que há aumento do consumo de itens como comidas e bebidas entre a população, torna-se mais frequente o número de tentativas de golpes financeiros, tanto por meios físicos, como cartões e aparelhos celulares, como digitais, como links falsos e pedidos de pagamento por Pix", explicou Souza.

Uma prática frequente é a clonagem de cartões, que pode ocorrer durante compras em maquininhas adulteradas. O furto de celulares também é uma grande preocupação no carnaval, pois esses dispositivos podem ser utilizados para acessar aplicativos bancários e redes sociais das vítimas. Para minimizar os riscos, é recomendável utilizar senhas fortes, ativar a autenticação em dois fatores e evitar o uso do celular em locais muito movimentados.

Ele ressaltou que outro ponto importante é ter recursos de localização e bloqueio de dispositivos remotamente e previamente configurados. "Em relação aos aplicativos bancários, é possível ativar as funções de proteção como localização, redução de limites de transferência, ocultação e proteção com senhas adicionais e ativação de controles de segurança para carteiras digitais para pagamento somente com senha biométrica", disse.

Já o golpe da máquina alterada envolve a substituição de maquininhas por dispositivos adulterados que cobram valores superiores ao informado. Para evitar prejuízos, é essencial conferir a tela da máquina antes de inserir a senha e exigir o comprovante impresso da transação.

Para garantir um carnaval seguro, o especialista aconselha evitar levar grandes quantias em dinheiro e cartões desnecessários, anotar os números de emergência do banco e da operadora de celular para bloqueios rápidos em caso de roubo e utilizar doleiras ou pochetes internas para guardar documentos e dinheiro com mais segurança.

Além disso, é importante manter-se atento ao ambiente ao redor e evitar distrações excessivas com o celular. Com alguns cuidados simples, é possível aproveitar a folia com tranquilidade e sem preocupações.

Fraudes digitais

Entre os golpes digitais mais recorrentes está o do link falso (ou phishing), relacionado à compra de ingressos para festas privadas e shows. Os criminosos criam sites falsos que imitam vendedores oficiais de festas e camarotes. Além de roubar o dinheiro, obtêm dados dos cartões de crédito dos usuários. Por isso, é importante verificar sempre a autenticidade dos sites, procurando por certificados de segurança e conferindo a URL oficial dos vendedores autorizados.

Outro golpe digital é aplicado com falsas redes wi-fi públicas. Um criminoso pode espionar a navegação do celular e até mesmo interceptar informações e senhas em redes desprotegidas. "O mesmo problema pode ocorrer em totens de carregamento de bateria, conectados em cabos USB suspeitos. Eles podem transmitir malwares e invadir facilmente o aparelho. Utilize uma bateria extra como um powerbank ou utilize seu próprio carregador e cabo", contou o coordenador da Comissão de Prevenção a Fraudes.

O estudante João Naves, de 19 anos, já foi vítima dos famosos golpes no carnaval, com a cobrança de um valor superior ao produto comprado. "Uma vez passaram R$ 20 quando era para ser cobrado R$ 2 na maquinha de cartão de crédito", contou. No dia, ele não checou o valor no visor e só aproximou o cartão, o que fez com que ele tivesse um prejuízo de R$ 18.

De olho no bloco

Nas festas de carnaval e blocos de rua, é muito comum a aglomeração de pessoas, e a aproximação física pode facilitar o furto de celulares e carteiras. Entretanto, de acordo com André Alves, superintendente de riscos do Sicoob, outros tipos de golpes também são bastante comuns, como troca de cartões, maquininha quebrada e até pagamento duplicado.

"Nessa época do ano, normalmente, os criminosos se aproveitam que os foliões estão distraídos, consumindo bebidas alcoólicas, para aplicar golpes na população", alertou. O furto de celulares é o campeão entre as ocorrências no carnaval. "O mais indicado, nesse caso, é ativar todas as camadas de segurança do aparelho, sejam elas biometria, reconhecimento facial, senhas, redução de limites e verificação em duas etapas", aconselha o superintendente.

De acordo com Alves, o golpe da troca de cartões também é muito praticado em quiosques, onde o criminoso devolve, sem a vítima perceber, outro cartão após a venda. "Normalmente, o cartão devolvido tem a mesma cor do cartão verdadeiro da vítima. Logo após, iniciam-se compras fraudulentas", comentou.