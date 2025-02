Renda domiciliar per capita cresce 9,3% em 2024 e vai a R$ 2.069, aponta IBGE

Apesar do avanço, a desigualdade regional ainda se mantém evidente. O DF apresentou o maior rendimento médio, de R$ 3.444, enquanto o Maranhão teve o menor, com R$ 1.077 - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O rendimento domiciliar per capita no Brasil registrou alta de 9,3% em 2024, alcançando a média de R$ 2.069, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (28/2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor representa um crescimento acima da inflação acumulada do ano, que foi de 4,83%, indicando um aumento real na renda das famílias brasileiras.

Apesar do avanço, a desigualdade regional ainda se mantém evidente. O Distrito Federal apresentou o maior rendimento médio, de R$ 3.444, enquanto o Maranhão registrou o menor, com R$ 1.077 — uma diferença de R$ 2.367, superior ao próprio rendimento médio nacional. O cenário se repete em relação a 2023, quando esses mesmos estados já ocupavam as extremidades da tabela, com o DF registrando R$ 3.357, e o Maranhão, R$ 945.

Os dados são baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), que calcula o rendimento domiciliar per capita dividindo o total de rendimentos das pessoas de um domicílio pelo número de moradores.

Desigualdade regional persiste

Os estados das regiões Norte e Nordeste registraram os menores rendimentos per capita em 2024, enquanto Sul e Sudeste concentraram a maioria das maiores médias salariais. A disparidade entre as unidades da Federação evidencia as diferenças estruturais no desenvolvimento econômico do país, que impactam diretamente o acesso a oportunidades e qualidade de vida da população.

