Pix por aproximação começa a valer hoje; saiba como funciona

O Pix por aproximação começa a funcionar nesta sexta-feira (28/2). Será possível realizar pagamentos só encostando o celular na maquininha, como já acontece com cartões de crédito e débito.

Segundo o Banco Central, inicialmente as transações terão um valor máximo padronizado de R$ 500,00. Também será possível diminuir esse valor por transação e criar um limite por dia.



Para ativar o Pix por aproximação, é necessário vincular a conta a uma carteira digital (como a Apple Pay, Samsung Pay e Carteira do Google), parecido com o que se faz com os cartões. No momento da vinculação da conta, a pessoa será automaticamente direcionada para a instituição bancária para confirmar essa autorização.



Com a vinculação da conta, basta optar pelo pagamento por Pix, revisar se as informações estão corretas, aproximar o celular da maquininha, e confirmar.



"As outras formas de iniciação, como a chave e o QR Code, continuam existindo. A funcionalidade é de disponibilidade facultativa, tanto para carteiras digitais, como para bancos e para provedores de maquininhas. Portanto, consulte seu banco para saber se a funcionalidade está disponível em seu aplicativo ou em alguma carteira digital. Além disso, o Pix por aproximação é possível apenas em maquininhas habilitadas", informa o Banco Central.

No caso do Banco do Brasil, por exemplo, para pagamentos de até R$ 200, após conferir o valor na maquininha, os clientes só precisam abrir o App BB, clicar em “Pix por aproximação” e realizar a autenticação biométrica ou digitar a senha de login do App. Para finalizar o pagamento, leva poucos segundos. Em caso de pagamentos de valor superior a R$ 200, a diferença é a necessidade de digitação adicional de senha, a mesma já utilizada na realização do Pix tradicional.

Todas as instituições financeiras associadas ao open finance terão de estar no Google Pay (carteira digital do Google) e ofertar o Pix por aproximação. Isso ocorre porque, até o momento, apenas o Google Pay está cadastrado no Banco Central.

Como a Apple Pay e a Samsung Pay não estão registradas, o Pix por aproximação estará disponível apenas para os dispositivos móveis do sistema Android, que usam o Google Pay. Pelo menos dois bancos, Bradesco e Banco do Brasil, oferecem a tecnologia dentro dos aplicativos. A expectativa é que outras instituições bancárias passem a oferecer a funcionalidade a partir desta sexta.

