Alckmin anuncia R$ 3 bi para segunda fase de programa de depreciação acelerada

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, anunciou nesta sexta-feira (28/2) que a segunda fase do programa Depreciação Acelerada vai disponibilizar R$ 3 bilhões em créditos financeiros, divididos igualmente nos anos de 2025 e 2026.

O objetivo do programa é impulsionar a compra de máquinas e equipamentos no setor industrial. O governo estima que 25 atividades econômicas devem ser beneficiadas. Em entrevista coletiva na sede do MDIC, Alckmin destacou que a segunda fase vem “em bom momento” e que a capacidade da indústria está mais forte.

“Isso estimula o parque industrial a se renovar. Você estimula as indústrias a trocar máquinas e equipamentos por máquinas mais eficientes. Mais produtividade, eficiência energética e descarbonização”, ressaltou o vice, que anunciou, ainda, o início da autocertificação de origem para exportadores a partir deste sábado (1º/3).

Na primeira fase do programa de Depreciação Acelerada, o governo abriu mão de R$ 1,9 bilhão em impostos que deixou de arrecadar pela venda de máquinas e equipamentos. Com o novo estímulo de R$ 3 bilhões, o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, Uallace Moreira, afirmou que a medida compensa o nível alto dos juros pela taxa Selic.

“Quando você permite a depreciação, reduz o impacto da captação de recursos”, disse o secretário, que ainda explicou que o governo redireciona para esta nova etapa o crédito financeiro não utilizado na primeira fase do programa, que foi de R$ 3,4 bilhões, em 2024 e 2025.