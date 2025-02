Dólar dispara com anúncio de Gleisi na SRI e câmbio chega a R$ 5,89

Após o anúncio da nomeação da deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, ao cargo de secretária das Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, o valor do dólar comercial no Brasil disparou. Pouco antes das 15h, pelo horário de Brasília, a moeda norte-americana operava em R$ 5,891 no valor de venda.

Diante disso, o dólar volta ao maior patamar desde o início de fevereiro, próximo a R$ 5,90. Vale destacar que a divisa já vem acumulando uma alta de mais de 2% nos últimos cinco dias.

Gleisi Hoffmann utilizou o X (ex-Twitter) para agradecer ao convite feito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Sempre entendi que o exercício da política é o caminho para avançarmos no desenvolvimento do país e melhorar a vida do nosso povo”, escreveu Gleisi, que completou: “É com este sentido que seguirei dialogando democraticamente com os partidos, governantes e lideranças políticas, como fiz nas posições que ocupei no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil, na Diretoria de Itaipu e, atualmente, na presidência do PT”.