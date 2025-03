Preços dos combustíveis ficaram mais caros em fevereiro, após reajuste de ICMS

o litro de gasolina mais caro do país é encontrado no Acre, onde o valor médio na bomba custa R$ 7,57 - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Após o reajuste no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que elevou os preços dos combustíveis para o consumidor final, o valor médio da gasolina em todo o país chegou a R$ 6,49 na bomba, com avanço de 2,85% no mês de fevereiro. Já a mediana de preços do etanol atingiu R$ 4,51, diante de uma elevação de 3,92% no mesmo período em relação ao mês anterior. Os dados foram publicados nesta quarta-feira (5/3) no Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

Na avaliação do diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, o aumento nos preços do etanol e da gasolina em fevereiro é reflexo direto do reajuste do ICMS, que entrou em vigor no primeiro dia do mês.

“Além disso, os combustíveis já vinham em tendência de alta desde dezembro, influenciados pela valorização do petróleo no mercado internacional e pela variação do dólar, fatores que elevam os custos de produção e importação. Na análise regional, os dois combustíveis acompanharam as médias nacionais, ficando mais caros em fevereiro para o consumidor em todas as regiões do país”, avalia Pina.

O maior aumento percentual no preço da gasolina foi registrado no Rio Grande do Norte, com uma elevação de 5,95%, atingindo R$ 6,77 ao final do mês. Apesar da alta expressiva, o litro de gasolina mais caro do país ainda é encontrado no Acre, onde o valor médio na bomba custa R$ 7,57. Por outro lado, o Rio de Janeiro teve a gasolina mais em conta em fevereiro, com o preço médio chegando a R$ 6,25, após ter alta de 2,12%.

“A gasolina se mostrou a opção mais vantajosa economicamente na maior parte do Brasil em fevereiro, principalmente para quem abastece nas regiões Nordeste e Sul. Contudo, é importante ressaltar que o etanol traz mais benefícios ambientais uma vez que emite menos poluentes, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável e de baixo carbono”, reforça o diretor-geral da Edenred.

O Rio Grande do Norte também registrou a maior elevação no preço do etanol, com avanço de 12,95% em fevereiro. O litro do combustível chegou a custar R$ 5,32 ao final do mês, R$ 0,81 acima da média nacional. Já o etanol mais barato foi encontrado nos postos de abastecimento de São Paulo, onde o preço médio registrado foi de R$ 4,28, mesmo após uma alta de 3,88%. O levantamento foi realizado com base nos abastecimentos realizados em cerca de 21 mil postos credenciados pela Edenred Ticket Log.