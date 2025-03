Governo e setor privado precisam trabalhar juntos, diz Guilherme Machado

Presidente do Correio, Guilherme Machado, no encontro Brasil Summit 2025 - (crédito: Cadu Ibarra/CB/D.A Press)

O governo e o setor privado precisam trabalhar juntos para que o Brasil tenha destaque na economia global. Esta é a visão de Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense. Durante o evento Brasil Summit Brasília realizado pelo LIDE em parceria com o Correio, nesta quarta-feira (12), Machado disse que o país tem condições de figurar entre as principais economias do mundo.

“É preciso trabalhar muito para que o nosso país confirme sua posição de estratégia da economia global, marcada pela integração cada vez mais intensa das cadeias produtivas e pela vertiginosa revolução tecnológica que se impõe a todos nós em todos os setores”, disse.

“Para que o nosso país possa se firmar no clube de economias mais relevantes do mundo, é fundamental que o governo e a iniciativa privada trabalhem juntos. De certo, houve inegáveis avanços nos últimos anos, como a aprovação da reforma tributária, a redução do desemprego, o combate à pobreza, mas é preciso reunir condições necessárias para que o Brasil dê um salto de qualidade em seu desenvolvimento”, afirmou Guilherme Machado.

Veja o debate completo

O presidente do Correio Braziliense disse, ainda, que a melhoria do ambiente de negócios passa pela redução da insegurança jurídica e pela implementação de políticas econômicas responsáveis. Trabalhar para atrair investimentos e priorizar os investimentos em educação, segundo Machado, também é fundamental.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular