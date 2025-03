"Precisamos de mais empresários no governo", diz Paulo Octávio

O presidente do Lide Brasília, Paulo Octávio, defendeu nesta quarta-feira (12/3) que é preciso haver maior participação de empresários nos governos e na vida pública. O empresário brasiliense também comentou que o cenário econômico para o ano “não é dos melhores”, e que o Brasil precisa melhorar o diálogo com o governo dos Estados Unidos.

“O empresário não pode ser omisso. No governo atual, existe um empresário, o ministro da Agricultura (Carlos Fávaro), que na minha opinião está fazendo um belíssimo trabalho. Nós precisamos de mais empresários na vida pública, e mais empresários no governo”, declarou Paulo Octávio durante a abertura do Brasil Summit, evento realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense.

O empresário discursou na abertura do evento, que ocorre no Brasília Palace Hotel, e reúne líderes empresariais, autoridades e especialistas do setor econômico e transição energética, para debater as perspectivas para a economia do país.

Octávio destacou que o Brasil cresceu 3,4% no ano passado, em relação ao seu produto interno bruto (PIB), mas destacou que as perspectivas para 2025 “não são das melhores”, em referência à desaceleração prevista para a economia neste ano em meio à alta taxa de juros e ao cenário externo incerto.

Diálogo com Trump

Paulo Octávio também citou que o governo federal precisa melhorar o diálogo com o governo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, especialmente em relação ao “tarifaço” promovido pelo republicano.

“O governo tem que ter uma interlocução maior com o governo americano. Não sei quem vai fazer isso, se o presidente Lula, o Itamaraty, mas tem que ter, com essas tarifas que estão aí”, declarou o empresário. A tarifa de 25% sobre o aço exportado aos Estados Unidos, que também atinge o Brasil, entrou em vigor hoje.

Finalmente, Paulo Octávio também elogiou a atuação do Correio Braziliense, que participa da organização do evento. “O Correio Braziliense sem dúvida é um dos jornais de maior credibilidade do Brasil. Em Brasília, para mim, não tem outro”, enfatizou.

