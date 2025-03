Lula anuncia venda de 15 aviões da Embraer para companhia japonesa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quarta-feira (26/3), que a Embraer fechou a venda de 15 aeronaves modelo E-190 para a companhia aérea japonesa All Nippon Airways (ANA), com sinalização de compra de mais cinco no futuro.

A venda foi fechada no valor de R$ 10 bilhões, e a ANA é uma das maiores companhias aéreas do país asiático.

“A Embraer tornou-se a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo, e tem mercado importante aqui no Japão. A ANA, maior companhia aérea japonesa, anunciou e fez acordo hoje para a compra de até 20 jatos E-190 da Embraer, que eu posso dizer ao primeiro-ministro Ishiba que é de muita qualidade os aviões da Embraer”, disse Lula.

O presidente comentou o acordo durante o encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Japão, em Tóquio. “Quem compra 20 pode comprar um pouco mais, e quem sabe todas as empresas japonesas podem voar de avião da Embraer”, acrescentou

O E-190 é um jato comercial da Embraer com capacidade para até 100 passageiros, normalmente utilizado em voos domésticos, com autonomia máxima de 4.500 quilômetros. É o mesmo modelo que foi atingido por um míssil no Cazaquistão. Apesar dos danos, os pilotos conseguiram pousar, e cerca de metade da tripulação da aeronave sobreviveu.

Aviões e combustível sustentável

Após a fala do presidente, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, comentaram a venda em conversa com a imprensa.

Para Costa Filho, a venda representa um avanço da aviação brasileira no mercado internacional. Ele também destacou o acordo de cooperação firmado durante a visita do presidente Lula para alavancar a venda do Combustível Sustentável da Aviação (SAF, na sigla em inglês) para o Japão.

“Isso é significativo para a indústria do agronegócio brasileiro. Estamos trabalhando ao lado de todos os ministros e com o primeiro ministro do Japão para que 10% do combustível aqui no Japão possa ser fruto de etanol”, afirmou o ministro. Ele defendeu ainda que os voos diretos entre Brasil e Japão sejam retomados, o que não ocorre há 14 anos.

Já o presidente da Embraer disse estar “muito feliz” com a venda de aeronaves para o Japão. “Essa decisão pelos aviões da Embraer reforça e endossa o produto, e vai ser importante para a gente entrar em outras linhas aéreas, de outros países”, pontuou.

