BRB amplia presença nacional com compra do Banco Master

O Banco de Brasília (BRB) anunciou a aquisição do controle acionário do Banco Master, em um negócio avaliado em R$ 2 bilhões. A operação cria um conglomerado financeiro com mais de R$ 112 bilhões em ativos e uma carteira de crédito de R$ 72 bilhões, reforçando a competitividade da instituição no setor bancário nacional.

Com a incorporação, o BRB amplia sua base de clientes para cerca de 15 milhões de pessoas e fortalece sua atuação em áreas como crédito consignado, câmbio, mercado de capitais, serviços corporativos e banco digital. A expansão complementa as operações já consolidadas do banco, que incluem crédito imobiliário, rural, varejo e seguros.

A compra do Master também amplia a capilaridade do BRB, permitindo um atendimento mais diversificado em diferentes regiões do país. O objetivo é tornar os serviços financeiros mais acessíveis e oferecer soluções personalizadas para distintos perfis de clientes.

Para o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, a aquisição representa um passo estratégico para modernizar e fortalecer a instituição. "Este é um passo fundamental para reposicionar o BRB no mercado, oferecendo serviços completos, modernos e inovadores, além de condições mais competitivas para nossos clientes", destacou.

A expectativa do governo do Distrito Federal, controlador do BRB, é de um aumento expressivo na arrecadação com dividendos da instituição. A estimativa é que a receita anual, hoje em R$ 200 milhões, possa chegar a R$ 1 bilhão já em 2025.

A operação ainda depende do aval do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mas já gera otimismo no mercado.