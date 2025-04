Galipolo anuncia inovações no Pix em comemoração aos 60 anos do BC

Galípolo ressaltou os desafios da normalização da política monetária no Brasil e elogiou a ampliação do debate sobre o tema - (crédito: Raphael Ribeiro/BC)

O Banco Central (BC) está preparando novas funcionalidades para o sistema de pagamentos Pix, conforme anunciado pelo presidente da instituição, Gabriel Galípolo. O comunicado foi feito durante a cerimônia que celebrou os 60 anos do BC, nesta quarta-feira (2/4).

Entre as novidades, estão previstas melhorias no pagamento por aproximação, a implementação do Pix parcelado e a utilização do fluxo de depósitos como garantia para empréstimos, beneficiando aqueles sem renda fixa recorrente.

O pagamento por aproximação já é uma realidade para parte da população e o BC busca aprimorar essa funcionalidade para torná-la ainda mais acessível. Já o Pix parcelado promete expandir o uso do sistema para compras a prazo, podendo se tornar uma alternativa a cartões de crédito e crediários. Outra novidade anunciada por Galípolo é a possibilidade de usar o fluxo de depósitos como garantia para empréstimos, medida que pode ampliar o acesso ao crédito para trabalhadores informais e autônomos.

O presidente do BC também destacou o compromisso da instituição com a segurança do sistema financeiro e avanços na agenda do Drex, o Real Digital, que promete revolucionar as transações eletrônicas no país.

A comemoração dos 60 anos do BC contou com a presença de diversas autoridades, como os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento), além dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Durante sua fala, Galípolo ressaltou os desafios da normalização da política monetária no Brasil e elogiou a ampliação do debate sobre o tema. Segundo ele, a autonomia do Banco Central exige que a instituição preste mais contas e se comunique melhor com a sociedade. “Vejo com muitos bons olhos quando debate sobre política monetária se democratiza. Acho que a autonomia significa que BC precisa prestar mais contas e explicar melhor”, afirmou.

Homenagem aos ex-presidentes

O presidente do BC também prestou homenagem ao seu antecessor, Roberto Campos Neto, destacando sua contribuição para a instituição e o papel desempenhado durante o período de transição.

“Roberto Campos colocou diversas contribuições aqui. Ele me permitiu passar por essa transição do BC, tenho muito orgulho de ter passado por esse processo num momento de polarização da sociedade e que o BC conseguiu dar esse exemplo, convivemos da melhor maneira, do ponto de vista técnico e profissional”, disse Galipolo.

Leia também: Banco Central lança moeda comemorativa aos 30 anos do Plano Real



Os ex-presidentes do BC também participaram das comemorações em dois painéis de debate. Entre os convidados estavam Ilan Goldfajn, Alexandre Tombini, Henrique Meirelles, Armínio Fraga, Gustavo Franco, Gustavo Loyola, Pedro Malan e Wadico Waldir Bucchi.

Criado em 1965 durante o governo do general Humberto de Alencar Castelo Branco, o Banco Central tem sido um dos pilares da estabilidade econômica do Brasil ao longo das décadas. Com as novas inovações anunciadas, a instituição reafirma seu compromisso com a modernização do sistema financeiro e a inclusão econômica da população.

