Concurso ICMBio: veja quando sairá o resultado das provas

RP Raphaela Peixoto

A divulgação do resultado final das provas objetivas e do resultado provisório na prova discursiva do concurso para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) está prevista para 26 de março, conforme estabelecido no edital de abertura. As provas foram aplicadas no domingo (30/3) em todas as capitais do país.

A consulta individual ao gabarito preliminar e ao caderno de prova foi disponibilizada na terça-feira (1º/4) no site do certame e estará disponível até 3 de abril. A divulgação dos gabaritos está prevista para sexta-feira (4/4).

O prazo para a interposição de recursos quanto às questões formuladas, aos gabaritos oficiais preliminares divulgados e(ou) ao padrão de respostas da prova discursiva já está aberto e termina na quinta-feira (3/4). Os recursos devem ser interpostos por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no site oficial do certame.

O certame oferta 350 vagas distribuídas entre as áreas de analista administrativo e analista ambiental. O salário é de 8.817,72 para carga horária de 40 horas semanais. As oportunidades serão alocadas em várias regiões do país e na sede de empresa, em Brasília (DF). A banca organizadora da seleção é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As provas objetivas valerão 120 pontos para o cargo de analista administrativo e 100 pontos para o cargo analista ambiental. A prova discursiva valerá 20 para ambos os postos.