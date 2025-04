Apex e BID lançam programa com objetivo de facilitar investimento estrangeiro

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), lançaram nesta sexta-feira (4/4) o programa Investe Mais Estados, que tem o objetivo de atrair e promover investimentos estrangeiros no Brasil por meio da descentralização desses recursos nos estados.

O presidente da Apex, Jorge Viana, avalia que a ideia é garantir um melhor equilíbrio entre as diversas regiões do país. “Com essa agenda nova que o Brasil e o mundo vive, Norte e Nordeste passam a ser endereços importantes. Um, porque eles têm energia renovável muito forte e não têm a infraestrutura que Sul e Sudeste têm. E outra, por fazerem parte de um potencial da bioeconomia da agenda do clima”, destaca.

Ainda de acordo com o presidente da agência, a ideia do programa é, também, criar um ambiente nos estados para estimular a exportação de produtos fabricados por pequenas e médias empresas. “Estamos querendo colocar a disposição da Apex em todos os estados, temos muitas oportunidades no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é onde está o potencial de crescer mais”, acrescenta.

Segundo a Apex, o programa deve promover visitas de investidores a diferentes regiões do país, além de contar com análise da atração regional de investimentos externos, mapeamento de oportunidades, orientação sobre estruturação de projetos, busca de financiadores, entre outras atividades.

Para o especialista líder em Comércio e Investimento do setor de Integração e Comércio do BID, Leonardo Lahud, é importante ter instituições fortes e atrair produtividade. Diante disso, ele aponta a parceria com o setor privado para alavancar o programa. “A gente apresenta para o investidor aquilo que a gente tem. Trazer o investidor para terem atenção nesse portfólio de projetos que a gente tenta trabalhar com os estados”, pontua.

Somente em 2024, o país acumulou um saldo de US$ 71,1 bilhões de Investimento Direto no País (IDP), de acordo com dados do Banco Central. Apesar do crescimento de 13,8% em relação ao ano anterior, cerca de 80% das receitas brutas geradas por empresas estrangeiras instaladas estavam concentradas nas regiões Sul e Sudeste.

Diante disso, o ministro da Integração Regional, Waldez Góes, diz ser necessário dar uma atenção maior para as outras regiões do país. “A política não pode ser nacional sem enxergar as diferenças entre as regiões para dizer: ‘olha, isso vai ter que ser dividido entre as regiões’”, comenta.