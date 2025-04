Morre Claudio Ness Mauch, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central

Morreu aos 75 anos Claudio Ness Mauch, membro do Conselho de Autorregulação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e ex-diretor de Fiscalização do Banco Central (BC). A informação foi divulgada pela Febraban.

Mauch teve uma importante participação na supervisão bancária brasileira além de cumprir papel fundamental na modernização da regulação do setor, que ocorreu a partir dos anos 1990.

Em nota, a Febraban lamentou a morte do membro. "A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lamenta a perda de Claudio Ness Mauch, membro do Conselho de Autorregulação da entidade desde 2017 e ex-diretor de Fiscalização do Banco Central (BC)."



A instituição também ressaltou que Mauch levou "sua importante experiência e vivência como integrante do órgão regulador para a autorregulação da Febraban, onde atuou como conselheiro independente".