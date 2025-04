Balança comercial tem superavit de US$ 8,2 bilhões em março

O resultado é saldo de US$ 29,2 bilhões em exportações e US$ 21 bilhões em importações - (crédito: EBC)

A balança comercial brasileira encerrou o mês de março com superavit de US$ 8,2 bilhões, um crescimento de 13,8% em relação ao mesmo período do ano. De acordo com os dados, divulgados nesta sexta-feira (4/4) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), foi revertido o deficit de fevereiro, quando foi registrado saldo negativo de US$ 324 milhões

O resultado é saldo de US$ 29,2 bilhões em exportações e US$ 21 bilhões em importações. Em termos de volume, tanto exportações quanto importações tiveram crescimento na base anual, de 5% e 4,2%, respectivamente. Em termos de preço, as exportações tiveram aumento de 0,4%, enquanto as importações apresentaram recuo de 1,5%.



O saldo positivo acontece em meio ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para os produtos brasileiros, a tarifa extra sobre importações ficou em 10%, abaixo dos 20% anunciados para a União Europeia e dos 34% para a China.

No acumulado dos três primeiros meses do ano, o saldo comercial ficou positivo em US$ 9,98 bilhões, uma queda de 46% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando alcançou US$ 18,49 bilhões.

No período, as exportações somaram US$ 77,31 bilhões, queda de 0,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já as importações totalizaram US$ 67,33 bilhões, aumento de 13,7% em relação ao mesmo período de 2024.