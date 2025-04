Trump afirma que China quer acordo sobre tarifas e espera ligação de Pequim

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi às redes sociais na manhã desta terça-feira (8/4) para informar sobre as negociações com outros países sobre as tarifas recíprocas impostas na semana anterior. O republicano revelou que está próximo de ter um “grande acordo” com a Coreia do Sul e que ainda espera uma resposta da China sobre a tarifa de 34% aplicada pelo país na última sexta-feira.

“A China também quer muito fazer um acordo, mas eles não sabem como começar. Estamos esperando a ligação deles. Vai acontecer!”, escreveu Trump, em sua rede social, a Truth Social, um dia após ter ameaçado impor uma tarifa adicional de 50% caso a China não recuasse com a decisão da semana passada. O presidente deu o prazo de até 13h nesta terça-feira para isso acontecer.

O Ministério do Comércio da China, no entanto, se manifestou mais cedo nesta terça-feira, sinalizando que não deve recuar sobre a retaliação imposta na semana passada. “A China lutará até o fim se o lado dos EUA estiver empenhado em seguir o caminho errado”, afirmou, em nota, um porta-voz do governo.

“Grande acordo”

Mais adiantadas estão as conversas com os sul-coreanos, de acordo com Trump, que conversou por telefone nesta manhã com o presidente interino do país, Han Duck-soo. Para o presidente dos EUA, o diálogo foi “ótimo” e um acordo deve ser firmado para beneficiar ambos os países. Na semana passada, os norte-americanos anunciaram tarifa de 25% sobre todos os produtos importados que vêm do país.

“A equipe de alto nível deles está em um avião a caminho dos EUA, e as coisas estão indo bem. Também estamos negociando com muitos outros países, todos querendo fazer um acordo com os Estados Unidos. Assim como com a Coreia do Sul, estamos levantando outros temas que não estão cobertos por Comércio e Tarifas, e negociando esses pontos também”, acrescentou Trump.