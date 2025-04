Em meio a tarifaço de Trump, Alckmin e ministro chinês defendem multilateralismo

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, reuniu-se nesta sexta-feira (11/4) com o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, por videoconferência.

Os dois conversaram sobre a guerra tarifária iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e defenderam que é preciso haver respeito às regras do comércio multilateral. Além disso, conversaram sobre a aproximação econômica entre Brasil e China e a respeito da próxima reunião dos ministros de Comércio do Brics.

“O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Wang Wentao também trocaram impressões sobre as alterações tarifárias em curso no cenário internacional. Convergiram na defesa do multilateralismo e do sistema internacional de comércio baseado em regras, com o fortalecimento da Organização Mundial do Comércio (OMC)”, disse o Mdic em nota.

O comunicado não cita explicitamente o tarifaço de Donald Trump, que iniciou uma guerra comercial com a China. O governo de Xi Jinping decidiu não recuar e responder às taxas impostas por Trump ao país.

Hoje, o Ministério das Finanças da China subiu as tarifas sobre os EUA de 84% para 125% em resposta ao norte-americano que, ontem (10), subiu a taxação para 145% sobre a China.

Parceria comercial

A conversa entre Alckmin e Wentao ocorreu a pedido do ministro chinês, por videoconferência. Segundo o Mdic, eles trataram sobre a cooperação econômica e comercial, repassaram a relação comercial bilateral, as oportunidades e complementaridades entre as duas economias.

Reforçaram também que a China é um importante parceiro comercial do Brasil, e discutiram a organização da reunião de ministros de Comércio do Brics, bloco presidido atualmente pelo governo brasileiro, que será realizada em Brasília no próximo mês.