Ibaneis sobre compra do Master pelo BRB: 'Operação tem muito pouco risco'

Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal no Lide Brazil Emirates Conference - (crédito: Melrish Studio_LIDE)

Enviada especial a Dubai - Em entrevista logo depois de sua palestra no Lide Brasil Emirates Conference, na cidade dos Emirados Árabes, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que a operação de compra do Banco Master pelo BRB oferece pouco risco, porque ele solicitou ao presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que deixasse de fora a parte dos precatórios que o Master opera.

“A única coisa que eu pedi para ele é que fizesse um encaminhamento com segurança e que trouxesse desenvolvimento para o BRB com novas oportunidades de negócio, mas como a gente sabe no mercado, há alguns ativos que ele (o Master) investiu muito, questão de precatórios e algumas empresas, e eu pedi ao Paulo que deixasse essa fatia de fora. E isso aconteceu, quer dizer, a operação hoje tem muito pouco risco para o BRB”, disse Ibaneis.

O governador considerou que a operação é complexa, porque, segundo ele, envolve também a liquidação desses ativos. “O Banco Central está tocando com muita responsabilidade. O (Gabriel) Galípolo já fez duas reuniões com os grandes bancos para trazer essa discussão. Então, acho que essa operação vai terminar se aperfeiçoando num prazo talvez muito curto”, afirmou.

Ibaneis contou o que disse ao presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, quando foi informado da perspectiva de negócio:“Eu falei: 'Faça uma boa auditoria e cuidado com os créditos podres'”. A preocupação era não contaminar um banco que o governo dele fez crescer, desde que assumiu, em 2019. “Então, esse fatiamento foi conversado com o Paulo, mas foi um pedido meu”, contou Ibaneis.

Ele considera que o que tem de maior risco no momento “é essa negociação que o Banco Central está levando com muita responsabilidade para poder fazer a liquidação desses ativos”. O governador avalia que esse negócio serve para os dois. “Dificilmente o BRB iria conseguir comprar Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil ou Bradesco ou o Itaú. Eu acho que você fazendo uma operação casada é uma oportunidade de crescimento com um banco que já mostrou que tem capacidade de crescer com responsabilidade”, afirmou, referindo-se ao BRB.

*A colunista viajou a convite do Lide