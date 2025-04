Lula e Guterres lideram reunião global por ação climática e transição energética justa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o secretário-geral da ONU, António Guterres, conduziram nesta quarta-feira (23/4) uma reunião virtual com líderes de 17 países, incluindo grandes potências como China e União Europeia. O encontro teve como foco o fortalecimento da ação climática global e a aceleração de uma transição energética justa, em preparação para a Conferência do Clima da ONU (COP30), que será realizada em novembro no Brasil.

Após o encontro, Guterres destacou o caráter inédito e diverso da reunião, que contou também com representantes de parcerias regionais como a União Africana e a Aliança dos Pequenos Estados Insulares. Segundo ele, houve consenso entre os participantes de que não é possível abandonar os compromissos climáticos assumidos. “Nenhuma região está sendo poupada dos estragos das catástrofes climáticas”, alertou.

Lula e Guterres durante cúpula climática

Para Guterres, a transição energética não é apenas uma necessidade ambiental, mas uma oportunidade econômica. “As energias renováveis são a oportunidade econômica do século”, afirmou, lembrando que os custos de produção vêm caindo e o setor está gerando empregos e impulsionando o crescimento mundial. O caminho para sair do “inferno climático”, segundo ele, passa pelas fontes limpas de energia.

Ainda durante a reunião, o secretário-geral pediu aos líderes mundiais que apresentem planos climáticos nacionais mais ambiciosos antes da COP30. Esses planos devem ser compatíveis com a meta de limitar o aquecimento global a 1,5°C, abrangendo todos os gases de efeito estufa e setores econômicos. Ele considerou promissora a disposição dos países em construir estratégias robustas, integrando metas de neutralidade de carbono até 2050.

Nas redes sociais, o presidente Lula reforçou a urgência da pauta ambiental e chamou a reunião de “o início de um amplo movimento rumo à COP30”. Ele destacou que o aquecimento global avança mais rápido do que o previsto e defendeu que a negação da crise climática não contribui para superá-la.

O petista também afirmou que o Brasil quer transformar a COP30, que será realizada na Amazônia, em um “grande mutirão” pela implementação dos compromissos climáticos, e lembrou que todos os países devem apresentar novas metas de redução de emissões até 2035.

Outro ponto central foi o financiamento climático. Guterres enfatizou a urgência de ampliar o apoio aos países em desenvolvimento, especialmente aqueles que menos contribuem para a crise climática, mas que são os mais afetados por seus efeitos. Segundo ele, na COP30 será fundamental apresentar um plano concreto para mobilizar US$ 1,3 trilhão anuais até 2035, além de dobrar o financiamento para adaptação ainda em 2025.

