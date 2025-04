Queda no petróleo pode baratear os combustíveis, afirma ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta terça-feira (8/4) que a queda recente na cotação do petróleo no mercado internacional abre possibilidade de um corte no preço dos combustíveis por parte da Petrobras.

"Considerando o preço do (petróleo) Brent desta semana, naturalmente temos um preço que tem todas as condições de ser reduzido”, disse a jornalistas após sua participação no Gás Week, evento realizado em Brasília, voltado ao setor de gás natural.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Silveira atribuiu o movimento às medidas protecionistas anunciadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump. “É importante dizer que o preço que está refletido essa semana no Brent leva muito em consideração as loucuras cometidas pelo presidente dos Estados Unidos, que a gente respeita, desde que ele se atenha à governança do seu país. Agora, o que ele está criando realmente é uma instabilidade global que, com certeza, pode deixar consequências”, avaliou.



Devido a conjuntura econômica instável, o ministro defendeu uma melhor análise da Petrobras sobre o preço dos combustíveis, assim que os valores estejam estabilizados. "Tenho certeza, a presidente da Petrobras, a companheira Magda (Chambriard), é muito diligente, muito responsável. É uma pessoa serena, equilibrada, uma pessoa que compreende bem a importância de se equilibrar entre os interesses nacionais e interesses dos acionistas", afirmou.



O petróleo do tipo Brent, usado como padrão internacional, saiu do patamar de US$ 70 por barril, na última semana, para US$ 64,21 nesta segunda-feira (7). Um levantamento divulgado pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), nesta terça, apontou que o preço praticado pela Petrobras está R$ 0,12 da paridade no caso da gasolina e R$ 0,13 no diesel.