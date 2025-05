Diesel fica mais barato em abril após dois reajustes da Petrobras

A maior queda do diesel comum foi registrada no Centro-Oeste, onde o combustível custou R$ 6,45, após um recuo de 2,57% - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O preço médio do diesel ficou mais barato nos postos de abastecimento do país em abril. De acordo com um levantamento conduzido pela Edenred Ticket Log, em cerca de 21 mil estabelecimentos, o valor médio do tipo comum combustível recuou 1,85% ante o mesmo período do ano anterior e ficou em R$ 6,38. Já o diesel S-10 registrou baixa de 1,83%, encerrando o mês em R$ 6,44 na mediana dos postos analisados.

Em abril, a Petrobras promoveu dois reajustes para baixo no preço do diesel vendido para as distribuidoras. No dia 1º de abril, a companhia reduziu em 4,6% o valor do combustível que sai das refinarias e, em 17 do mesmo mês, houve um reajuste de 3,4% – ou R$ 0,12 por litro. O movimento ocorre em meio à redução do preço do petróleo no mercado internacional, que caiu de US$ 75 para cerca de US$ 61 nos últimos 30 dias.



Na avaliação do diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas, as quedas nos preços do diesel no mês passado são reflexos diretos dos dois reajustes para baixo realizados pela Petrobras ao longo do mês. “Esses movimentos no preço de venda ajudaram a diminuir os valores praticados nos postos, e também criaram um cenário de maior competitividade para o combustível”, considera.



A maior queda do diesel comum foi registrada no Centro-Oeste, onde o combustível custou R$ 6,45, após um recuo de 2,57%. Já o tipo S-10 registrou teve sua maior queda no Sul, onde o preço caiu 2,35%, atingindo um valor médio de R$ 6,23 na região, o menor do país na avaliação entre regiões.



O valor mais baixo para os diesel comum também foi registrado no Sul: R$ 6,18, após queda de 2,37%. Por outro lado, o preço mais alto do diesel comum foi registrado no Norte, onde a média ficou em R$ 6,95. O diesel S-10 na região também foi o maior: R$ 6,85.



