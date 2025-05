Correio vence Prêmio ABF com matéria sobre sucessão familiar em franquias

O Correio Braziliense conquistou, nesta sexta-feira (9/5), o Prêmio ABF Destaque Franchising José Lamônica de Jornalismo, em cerimônia realizada no Golden Hall do WTC, em São Paulo. A jornalista Fernanda Strickland foi a vencedora na categoria Mídia Regional com a reportagem Sucessão familiar fortalece o setor de franquias, que abordou a importância da continuidade familiar para o fortalecimento e sustentabilidade das redes de franquias no Brasil.

Na reportagem, a jornalista falou sobre como a sucessão familiar pode ser uma estratégia sólida para manter a identidade das marcas franqueadas, ao mesmo tempo em que garante inovação e perenidade nos negócios. A matéria trouxe casos reais, entrevistas com especialistas e análises que evidenciam como o tema ganha relevância em um setor que movimenta bilhões de reais anualmente e gera milhares de empregos.

Detalhes sobre o prêmio

Promovido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o prêmio reconhece os profissionais de imprensa que mais se destacaram na cobertura do setor ao longo de 2024. O objetivo da iniciativa é promover o desenvolvimento sustentável do franchising brasileiro, além de valorizar reportagens que tragam à tona os principais desafios, tendências e histórias inspiradoras do segmento.

A premiação da ABF reforça o papel essencial do jornalismo regional na difusão de conteúdos de qualidade e no acompanhamento das transformações econômicas do país.