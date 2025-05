Especialista em energia defende intensificação do combate à exploração ilegal de minério

Larissa Rodrigues participou, nesta terça-feira (13/5), do evento CB Talks: Os desafios da agenda de minerais estratégicos para o Brasil - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O combate às explorações ilegais de ouro e de mercúrio tem registrado progressos, porém há a necessidade de intensificar essas ações, avaliou Larissa Rodrigues, diretora de Pesquisas do Instituto Escolhas.

Especialista em energia, Larissa participou, nesta terça-feira (13/5), do evento CB Talks: Os desafios da agenda de minerais estratégicos para o Brasil, realizado pelo Correio Braziliense, com apoio do Instituto Escolhas.

Segundo a pesquisadora, é preciso combater a demanda por minerais explorados ilegalmente. “A gente (Escolhas) fez uma estimativa que aponta que, em cinco anos, o Brasil utilizou 185 toneladas de mercúrio explorados ilegalmente”, alertou. Esse volume, de acordo com Larissa, excede “em muito” a importação legal no mesmo período, “confirmando a gravidade do problema”.

Ao analisar o setor de mineração de forma mais ampla, a diretora ressalta a dificuldade de discutir e implementar políticas eficazes sem que a Agência Nacional de Mineração (ANM) possua a estrutura adequada.

Ela classifica a ANM como sendo "uma das agências mais fracas e sucateadas do país", apesar da relevância econômica do setor. Diante disso, afirmou Larissa, é preciso "unir forças entre governo, iniciativa privada e outras partes interessadas”.

