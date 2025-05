INSS diz ter notificado 9,4 milhões de beneficiários que tiveram descontos

Todos os 9,4 milhões de beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que tiveram descontos de mensalidade associativa foram notificados nesta terça-feira (13/5), segundo o órgão. Também assegura que ainda haverá apuração de quantos aposentados e pensionistas foram lesados pelos descontos. A partir de amanhã (14/5), é possível solicitar o ressarcimento de possíveis cobranças indevidas pelo aplicativo Meu INSS.

No app, o beneficiário recebeu hoje a seguinte mensagem: "Aviso importante para você. Foi identificado desconto de entidade associativa em seu benefício. A partir de amanhã você poderá informar se autorizou ou não através do Meu INSS ou ligue 135". De acordo com o Instituto, por volta das 11h, todas as 9.429.003 notificações haviam sido enviadas.

Ainda não há uma previsão de quando os ressarcimentos serão feitos e tampouco a origem do recurso. No entanto, a medida tem como objetivo localizar as pessoas que sofreram com a fraude.

Alguns aposentados e pensionistas relataram nas redes sociais nesta terça instabilidade no app e que não conseguiram verificar a notificação. Em vez disso, recebem a seguinte mensagem: "O Meu INSS está em Manutenção. Esperamos voltar em breve. Obrigada pela paciência. Precisa de ajuda? Acesse o Portal do INSS ou ligue 135 e saiba mais". Não há previsão para o fim da instabilidade.

