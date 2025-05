COP 30: Latam amplia em 25% oferta voos para Belém

A Latam vai ampliar em 25% a oferta de voos para Belém durante a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, entre 10 e 21 de novembro. A medida visa facilitar o acesso à capital paraense por participantes do evento internacional.

As passagens já estão disponíveis nos canais da companhia aérea. O reforço na malha aérea inclui voos extras em rotas nacionais e a criação de duas conexões inéditas — Bogotá-Belém e Galeão-Belém — com o objetivo de garantir maior conectividade de passageiros e cargas durante o evento.



Entre os destaques da operação especial estão os aumentos nas rotas Guarulhos-Belém (de 28 para 31 voos semanais) e Fortaleza-Belém (de 7 para 12 voos semanais). As frequências nas rotas Manaus-Belém e Macapá-Belém também serão mantidas, com 2 e 3 voos semanais, respectivamente.











































A nova rota Galeão-Belém terá dois voos semanais (quintas e domingos), também ao longo do mês de novembro. Internacionalmente, a estreia da rota Bogotá-Belém contará com três voos semanais (segundas, quartas e sábados) em aeronaves da família Airbus A320, com capacidade para até 174 passageiros. A conexão permitirá a chegada de passageiros de Atlanta, Miami e Orlando via capital colombiana, em parceria com a Delta Air Lines.

Atualmente, a Latam opera a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 55 aeroportos no território nacional e 90 destinos no exterior. “A Latam tem papel estratégico não só na logística do evento, mas também no avanço dos debates sobre descarbonização e sustentabilidade”, afirma Maria Elisa Curcio, diretora de Assuntos Corporativos, Regulatórios e Sustentabilidade da Latam Brasil.