Dona da JBS, holding J&F compra Eldorado Celulose e põe fim a litígio

Principal acionista da JBS, a holding J&F comunicou a recompra do grupo Eldorado Brasil Celulose. De acordo com a empresa — que investe em operações do agronegócio brasileiro —, a aquisição do Eldorado Brasil Celulose custou R$ 15 bilhões (equivalente a US$ 2,64 bilhões).

Esse valor foi pago à empresa Paper Excellence, então dona do Eldorado Brasil Celulose. A concretização do negócio pelo controle da empresa de produção de celulose finalizou uma briga judicial iniciada em 2017. A J&F, dona da Eldorado Brasil Celulose até o momento, venderia a empresa à Paper Excellence.

Entenda

No acordo entre as duas empresas, a holding controlada pelos irmãos Batista venderia 100% da Eldorado à Paper Excellence, avaliando a empresa em R$ 15 bilhões, incluindo dívidas. Porém, de acordo com a J&F, a multinacional — gerida pelo indonésio Jackson Wijaya — comprou inicialmente 49,41% das ações por R$ 3,8 bilhões (cerca de US$ 1,2 bilhão na época). Desde então, a J&F e a Paper Excellence travaram brigas judiciais.

Com sede em São Paulo e fábrica em Três Lagoas (MS), a Eldorado produz 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano para fabricação de papéis para embalagens. Ao fechar o contrato de venda de 100% do controle de Eldorado Brasil Celulose, a J&F e a Paper Excellence assinaram uma nota conjunta.

"Esta transação atende plenamente aos interesses de ambas partes e põe fim, de forma plena e definitiva, a todos os processos judiciais e arbitrais em curso", escreveram em comunicado publicado nesta quinta.

