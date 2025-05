China suspende compra de frango do Brasil após foco de gripe aviária, diz CNN

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou, para a CNN Brasil, nesta sexta-feira (16/5), que a China suspendeu as compras de carne de frango brasileira.



A decisão do governo chinês ocorre após o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil confirmar a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em granja de aves comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Esse é o primeiro foco do vírus detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil. O Ministério da Agricultura alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos.

"A população brasileira e mundial pode se manter tranquila em relação à segurança dos produtos inspecionados, não havendo qualquer restrição ao seu consumo. O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas (vivas ou mortas)", cita.

A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do estado informou que a área no município foi isolada e as aves restantes foram "eliminadas" para que seja iniciado o protocolo de saneamento da granja.

O Correio entrou em contato com o Ministério da Agricultura e Pecuária para saber mais informações, mas ainda não obteve retorno.

