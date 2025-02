Ministro Carlos Fávaro se reúne com bancada do PSD

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, está reunido com a bancada do PSD na Câmara dos Deputados. O encontro tem o objetivo de alinhar estratégias e solicitar o apoio dos parlamentares para projetos prioritários da pasta. A reunião teve início às 16h, na Sala de Reuniões da Sede da Liderança, no Espaço do Servidor.

Nos bastidores, fontes indicam que o ministro Fávaro veio pedir apoio da bancada para emendas do ministério da Agricultura, já que o orçamento ainda não foi votado. Ao chegar na reunião, o ministro desconversou e não respondeu as perguntas da imprensa.

Dos 44 deputados que compõem a bancada do PSD na Câmara, 22 compareceram à reunião com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, Estão presentes o deputado Luiz Fernando Faria (MG), Josivaldo JP (MA), Dr. Ismael Alexandrino (GO), além de Antônio Brito (BA), Carlos Sampaio (SP), Charles Fernandes (BA), Nitinho (SE), Saulo Pedroso (SP), Ismael (SC), Hugo Leal (RJ), Diego Coronel (BA), Luiz Nishimori (PR), Sidney Leite (AM), Laura Carneiro (RJ), Ribamar Silva (SP), Átila Lins (AM), Paulo Litro (PR), Reinhold Stephanes (PR), Marcelo Calero (RJ), Gabriel Nunes (BA), Domingos Neto (CE) e Rodrigo Estacho (PR).