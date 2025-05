Primeiro foco de gripe aviária em granja comercial é confirmado no Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou, na quinta-feira (15/5), a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em granja de aves comerciais. O caso ocorreu no Rio Grande do Sul, no município de Montenegro. A publicação oficial sobre o caso foi feita nas primeiras horas desta sexta-feira (16/5).

Esse é o primeiro foco do vírus detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil. Desde 2006, ocorre a circulação do vírus, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa.

O Ministério da Agricultura alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos. "A população brasileira e mundial pode se manter tranquila em relação à segurança dos produtos inspecionados, não havendo qualquer restrição ao seu consumo. O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas (vivas ou mortas)", cita.

Ainda segundo a pasta, as medidas de contenção e erradicação do foco previstas no plano nacional de contingência já foram iniciadas e visam não somente erradicar a doença, mas também manter a capacidade produtiva do setor, garantindo o abastecimento e, assim, a segurança alimentar da população.

"O Mapa também está realizando a comunicação oficial aos entes das cadeias produtivas envolvidas, à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), aos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, bem como aos parceiros comerciais do Brasil. O Serviço Veterinário brasileiro vem sendo treinado e equipado para o enfrentamento dessa doença desde a primeira década dos anos 2000", diz o Ministério.

Para prevenir a entrada dessa doença no sistema de avicultura comercial brasileiro, várias ações vêm sendo adotadas, como o monitoramento de aves silvestres, a vigilância epidemiológica na avicultura comercial e de subsistência, o treinamento constante de técnicos dos serviços veterinários oficiais e privados, ações de educação sanitária e a implementação de atividades de vigilância nos pontos de entrada de animais e produtos no Brasil.

A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul informou que a área em Montenegro foi isolada e as aves restantes foram "eliminadas", para que seja iniciado o protocolo de saneamento da granja.

"Será conduzida investigação complementar em raio inicial de 10 km da área de ocorrência do foco, e de possíveis vínculos com outras propriedades. A mortalidade de aves no Zoológico de Sapucaia do Sul, que está fechado para visitação, também foi atendida e a Seapi aguarda o resultado do sequenciamento", citou a Secretaria.

O que é gripe aviária?

De acordo com o Ministério da Saúde, a gripe aviária é uma doença infecciosa que pode infectar aves e mamíferos, incluindo humanos. Desde 2022, observa-se surtos da doença em diversos países da região das Américas. O vírus influenza subtipo A (H5N1) é predominante nesses surtos.

"Sempre que os vírus da influenza aviária circulam entre aves, existe o risco de ocorrência esporádica de casos humanos pela exposição a aves infectadas ou ambientes contaminados. Assim, o controle da doença em animais é uma medida essencial para reduzir o risco ao ser humano e ao ambiente, sendo fundamental que as vigilâncias animal e humana atuem em constante comunicação, trabalhando de forma coordenada e se fortalecendo mutuamente. Até o momento, dentro do que foi observado no mundo, o vírus da influenza aviária não infecta humanos com facilidade e, quando ocorre, geralmente a transmissão de pessoa a pessoa não é sustentada", citou o Ministério da Saúde.

Morte

Em abril, uma criança de três anos, infectada com a gripe aviária H5N1, morreu no estado mexicano de Coahuila. O caso foi o primeiro reportado em humanos no México e até agora o único. A criança, uma menina, morreu por falência de múltiplos órgãos.

O secretário estadual da Saúde, Eliud Aguirre, afirmou que "ninguém testou positivo" nos exames feitos em familiares e profissionais de saúde que tiveram contato com a menina.

Veja a nota da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul na íntegra:

O Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), atendeu a suspeita de síndrome respiratória e nervosa de aves, no dia 12 de maio, em estabelecimento avícola de reprodução, em Montenegro. As amostras foram coletadas e encaminhadas ao Laboratório Federal de Diagnóstico Agropecuário, em Campinas (SP), que confirmou o diagnóstico de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) nesta sexta-feira (16/5).

Com a confirmação do foco, o Serviço Veterinário Oficial do RS (SVO-RS) desencadeou as ações previstas no Plano Nacional de Contingência de Influenza Aviária, com isolamento da área em Montenegro e eliminação das aves restantes, para que seja iniciado o protocolo de saneamento da granja. Será conduzida investigação complementar em raio inicial de 10 km da área de ocorrência do foco, e de possíveis vínculos com outras propriedades. A mortalidade de aves no Zoológico de Sapucaia do Sul, que está fechado para visitação, também foi atendida e a Seapi aguarda o resultado do sequenciamento.

O SVO-RS reforça que o consumo de carne de aves e ovos armazenados em casa ou em pontos de venda é seguro, já que a doença não é transmitida por meio do consumo. A população pode se manter segura, não havendo qualquer restrição ao seu consumo.

