Trump diz que definirá tarifas para países parceiros nas próximas semanas

Na despedida da viagem ao Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que há diversos pedidos de outros países para negociar tarifas de importação, mas que as negociações ainda progridem lentamente. Nesta sexta-feira (16/5), o republicano disse que pretende definir nas “próximas duas a três semanas” quais serão as taxas aplicadas a esses países.

“Temos, ao mesmo tempo, 150 países que querem fazer acordo, mas você não consegue ver tantos países”, reconheceu o presidente, durante uma mesa redonda em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. “Acho que vamos ser muito justos, mas não é possível atender a quantidade de pessoas que querem nos encontrar”, acrescentou.

Trump disse que o governo norte-americano, por meio do secretário do Tesouro, Scott Bessent, e do secretário de Comércio, Howard Lutnick, vai enviar cartas para países parceiros que informam o quanto eles “terão de pagar” para fazer comércio com os EUA. O presidente não especificou quais seriam os 150 países interessados em fechar acordo, ou quais devem receber as cartas.

No último dia 9 de abril, Trump suspendeu por 90 dias as tarifas aplicadas uma semana antes, no dia 2, que chamou de “Dia da Libertação”. A única exceção foi a China, com quem protagonizou uma escalada nunca antes vista nas tarifas de importação classificadas como recíprocas pelo republicano. No entanto, o país asiático e os EUA anunciaram uma pausa de 90 dias, na última segunda-feira (12/5), sobre as tarifas aplicadas a ambos os países.

Aos demais parceiros, no entanto, permitiu que cada um entrasse em contato para tentar uma negociação, o que causou uma corrida contra o tempo para essas nações.

Já no último dia 23 de abril, o presidente dos EUA disse no Salão Oval da Casa Branca que seu governo “estabeleceria a tarifa” para os países que não conseguissem chegar a um acordo com os norte-americanos. Até o momento, apenas o Reino Unido conseguiu fechar negociação com os Estados Unidos, que resultou em taxas mais baixas e menos barreiras comerciais entre os dois parceiros.