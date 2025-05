Mapa investiga possíveis novos casos de gripe aviária no RS e no Tocantins

As amostras coletadas estão em investigação, com previsão inicial de resultado preliminar para o fim do dia - (crédito: Divulgação/Reprodução.)

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou, na noite de domingo (18/5), que apura a existência de dois possíveis novos casos de gripe aviária. Um deles se encontra em uma propriedade de subsistência em um raio de três quilômetros da granja onde o primeiro caso foi encontrado, no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O outro foco apurado é no município de Aguiarnópolis, no Tocantins.

Em Montenegro, a área foi mapeada a partir do Plano de Contingência, que vistoria as áreas próximas ao primeiro caso encontrado. “Durante as vistorias na área perifocal e de vigilância, apenas uma investigação de suspeita foi aberta, isso na área perifocal, e em propriedade de subsistência, o que recebe toda atenção e tratamento da Defesa Agropecuária, mas não possui impacto no comércio internacional, nem na segurança dos alimentos inspecionados”, informou a pasta em nota.



As amostras coletadas nesta investigação estão em trânsito para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, no município de Campinas (LFDA-SP), e serão processadas nesta segunda-feira (19), com previsão inicial de resultado preliminar para o fim do dia.

Já no caso investigado no Tocantins, o governo indicou que há uma baixa probabilidade. “A análise preliminar das amostras coletadas revelou a presença de Influenza A, com baixa probabilidade de se tratar de amostra de alta patogenicidade, tendo em vista as características epidemiológicas, laboratoriais e clínicas observadas na investigação”, destacou.

A pasta afirmou, ainda, que a investigação laboratorial está em curso e as medidas de controle de trânsito adotadas, com manutenção da situação sob controle e vigilância adequados.

“O Mapa, por fim, esclarece que investigações de suspeitas são rotina na atividade da Defesa Agropecuária, e que em casos onde emergências são declaradas o sistema fica sensibilizado e o número de investigações tende a aumentar em um primeiro momento, o que reforça a robustez do sistema de Defesa Agropecuária do Brasil, que atende e trata todas as investigações com eficiência e transparência”, explicou.