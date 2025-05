Sobe para seis o número de focos suspeitos de gripe aviária

Subiu para seis o número de focos em investigação com suspeita de gripe aviária. De acordo com a atualização feita pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), nesta segunda-feira (19/5), duas ocorrências são em granjas comerciais do Tocantins e de Santa Catarina.

Os dados constam no painel de monitoramento sobre Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves. Os demais focos foram registrados em produções domésticas e de subsistência no Mato Grosso, no Ceará, em Sergipe e no Rio Grande do Sul. (Confira a lista abaixo)

O Brasil já contabiliza dois casos confirmados de gripe aviária, o primeiro deles foi identificado em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, e outro em um zoológico de Sapucaia do Sul, no mesmo estado.

Mais cedo, em conversa com jornalistas, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, explicou que a investigação de suspeitas da doença é corriqueira pelo sistema de defesa agropecuária brasileiro. “É o rigor do sistema ser eficiente e transparente. Com o decreto de emergência zoosanitária, o sistema está mais alerta. Todos os fiscais estão alerta, para qualquer tipo de suspeita”, destacou.

Segundo o ministro, ao primeiro sintoma de um animal doente, o alerta é colocado no sistema. “Essa é a maior prova que o sistema está controlando os alertas com transparência. É por isso que o sistema brasileiro é tido como o melhor do mundo e logo voltaremos à normalidade”, afirmou.

Fávaro disse, ainda, que o Brasil pode retomar o status de livre de gripe aviária se não houver novos casos da doença em 28 dias. Esse é o prazo para o encerramento do foco da doença, de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

"O objetivo é restabelecer a normalidade. É importante fazer todo o bloqueio e rastreamento de tudo que saiu da granja onde o foco foi detectado porque, com a inutilização da produção, diminuímos muito o risco de novos casos”, apontou . “Se não houver nenhum novo caso em 28 dias, podemos dizer aos compradores e ao mercado que o país volta ao status de livre de gripe aviária", acrescentou.

O ministro fará uma atualização sobre o panorama de casos no fim da tarde desta segunda. A coletiva de imprensa está marcada para as 18h, na sede do Mapa.

Casos confirmados:

Montenegro (RS) - granja comercial;

Sapucaia do Sul (RS) - zoológico, cisnes morreram.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Focos suspeitos em investigação: