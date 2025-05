INSS: MPF recomenda pagamento em 30 dias a pessoas em situação de vulnerabilidade

A informação foi dada pela Polícia Federal que ainda afirmou que, cinco anos antes do escândalo das fraudes no INSS ser noticiada em público, a Conafer já era investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes. - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)